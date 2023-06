SESSIONS ÉCRITURE ET ORALITÉ – écriture récits de femmes en non-mixité Centre Paris Anim’ Place des Fêtes Paris, 23 juin 2023, Paris.

SESSIONS ÉCRITURE ET ORALITÉ – écriture récits de femmes en non-mixité 23 juin – 15 septembre Centre Paris Anim’ Place des Fêtes complet / informations supplémentaires en écrivant à l’adresse nuitcheloue@gmail.com

La Grande Mêlée propose une pratique de l’écriture qui n’a pas pour vocation d’apprendre à bien écrire, mais à se fouiller soi-même et découvrir les autres. Elle propose aussi une pratique de la danse improvisée, des événements de quartiers, des sorties, et travaille sur les quartiers de Danube et Place des Fêtes dans le 19ème arrondissement de Paris.

Les sessions écriture et oralité sont menées par l’auteur et acteur Nicolas Flesch, qui fait travailler à un groupe de femmes en non-mixité leur récit de soi.

ÊTRE FEMME, FAIRE CORPS est un programme de rencontre entre les pratiques et préoccupations des femmes qui font partie de La Grande Mêlée et de La Permanence Chorégraphique Porte de la Chapelle, dirigée par la chorégraphe Laetitia Angot.

