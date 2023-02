Stand : lutte contre le sexisme et la LGBTphobie Centre Paris Anim Mathis Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Stand : lutte contre le sexisme et la LGBTphobie Centre Paris Anim Mathis, 8 mars 2023, Paris. Stand : lutte contre le sexisme et la LGBTphobie Mercredi 8 mars, 14h45 Centre Paris Anim Mathis

Gratuit, pour tou·tes

Korhom vous propose de venir définir le sexisme et la LGBTphobie, déjouer les préjugés et interroger les stéréotypes tout en jouant ! handicap moteur,handicap intellectuel,handicap visuel,handicap psychique,handicap auditif mi;ii;vi;pi;hi Centre Paris Anim Mathis 15 rue Mathis, 75019 Paris Quartier de la Villette Paris 75019 Paris Île-de-France Dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les Droits des femmes, Korhom propose un stand pour apprendre à définir le sexisme et la LGBTphobie et pour s’interroger sur les préjugés et les stéréotypes, le tout à travers des jeux et activités ludiques.

L’atelier vous aidera également à imaginer des façons de lutter contre le sexisme et les LGBTphobie à partir de situations concrètes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T14:45:00+01:00

2023-03-08T16:45:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Centre Paris Anim Mathis Adresse 15 rue Mathis, 75019 Paris Quartier de la Villette Ville Paris Age maximum 99 lieuville Centre Paris Anim Mathis Paris Departement Paris

Centre Paris Anim Mathis Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stand : lutte contre le sexisme et la LGBTphobie Centre Paris Anim Mathis 2023-03-08 was last modified: by Stand : lutte contre le sexisme et la LGBTphobie Centre Paris Anim Mathis Centre Paris Anim Mathis 8 mars 2023 Centre Paris Anim' Mathis Paris Paris

Paris Paris