Regards croisés sur le quartier Didot-Porte de Vanves Centre Paris Anim’ Marc Sangnier Paris Catégorie d’Évènement: Paris Regards croisés sur le quartier Didot-Porte de Vanves Centre Paris Anim’ Marc Sangnier Paris, 20 novembre 2023, Paris. Regards croisés sur le quartier Didot-Porte de Vanves 20 – 25 novembre Centre Paris Anim’ Marc Sangnier Entrée libre A l’occasion de la sortie du n° 25 de Porte-à-Porte, 19 photographes amateurs confrontent leurs regards sur le quartier Didot-Porte de Vanves. Venez découvrir cette exposition gratuite accessible à toutes et tous ! Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20 avenue Marc Sangnier 75014 paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T10:00:00+01:00 – 2023-11-20T22:00:00+01:00

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00 photographie quartier prioritaire Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Marc Sangnier Adresse 20 avenue Marc Sangnier 75014 paris Ville Paris Age max 99 Lieu Ville Centre Paris Anim' Marc Sangnier Paris latitude longitude 48.825446;2.309688

Centre Paris Anim' Marc Sangnier Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/