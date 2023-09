Cet évènement est passé Exposition Mado Mady Centre Paris Anim’ Marc Sangnier Paris Catégorie d’Évènement: Paris Exposition Mado Mady Centre Paris Anim’ Marc Sangnier Paris, 25 septembre 2023, Paris. Exposition Mado Mady 25 septembre – 28 octobre Centre Paris Anim’ Marc Sangnier entrée libre Mady Mado Artiste plasticienne Stéphanie Rivray aka Mady Mado, est une artiste plasticienne, qui vit et travaille à Paris. Son travail s’articule autour de la pratique du collage et de diverses techniques d’impression comme le cyanotype, la gravure, ou encore le monotype, présenté lors de cette exposition. Elle aime jouer avec l’idée de trace, de mémoire et de l’intime. Sa pratique tend a chercher des connections, avec les êtres, les choses, et mettre en forme des histoires, des souvenirs… Cette exposition est un aperçu des images qu’elle a imaginées pour le livre DES TÂCHES SUR LE LINO. Un petit mot autour de la technique du monotype : Ce n’est pas une gravure au sens propre du terme, mais une impression unique, proche de l’image picturale. Elle est réalisée en déposant une couche de peinture ou d’encre sur une plaque (de métal, de verre, ou de plastique). L’image peinte est ensuite transférée sur une feuille de papier, manuellement ou à l’aide d’une presse. Elle est propice au hasard et aux accidents heureux. Après le premier tirage, on peut jouer avec l’image résiduelle que l’on appelle fantôme pour créer une nouvelle image. Avec les textes de : Laurent Boscq, Yan Pradeau, Benoîte Gillet, Jean Nicolas Joubert, Maxence et Jeanne Naouri, Alexandra Hagondokoff, Arkadi Bellini, Gwénaelle Lohéac, David Martinez, Philippe Bottini, Claire Gausse, Florence Malléus, Idalio Gerreiro, Stéphanie Rivray-Hagondokoff et Capucine Charon. Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20 avenue Marc Sangnier 75014 paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0145410096 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T11:00:00+02:00 – 2023-09-25T18:00:00+02:00

Des tâches sur le lino

