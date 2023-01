Stages vacances d’hiver Centre Paris Anim’ Marc Sangnier Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Stages vacances d’hiver Centre Paris Anim’ Marc Sangnier, 20 février 2023, Paris. Stages vacances d’hiver 20 février – 3 mars Centre Paris Anim’ Marc Sangnier

Sur inscription à l’accueil du centre ou sur le site de l’association

Stages aux vacances d’hiver au centre Paris Anim’ Marc Sangnier handicap visuel;handicap moteur;handicap psychique;handicap intellectuel vi;mi;pi;ii Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20 avenue Marc Sangnier 75014 paris Quartier de Plaisance Paris 75014 Île-de-France Durant les vacances, les 8/17 ans ont la possibilités de s’inititer à plusieurs disciplines artistiques, sportives et culturelles au centre Paris Anim’ Marc Sangnier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-20T10:00:00+01:00

2023-03-03T18:00:00+01:00 ©casdal14

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Marc Sangnier Adresse 20 avenue Marc Sangnier 75014 paris Quartier de Plaisance Ville Paris Age maximum 99 lieuville Centre Paris Anim' Marc Sangnier Paris

Centre Paris Anim' Marc Sangnier Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stages vacances d’hiver Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 2023-02-20 was last modified: by Stages vacances d’hiver Centre Paris Anim’ Marc Sangnier Centre Paris Anim' Marc Sangnier 20 février 2023 Centre Paris Anim' Marc Sangnier Paris Paris

Paris