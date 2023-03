Spectacle participatif « Djamila Durand » (théâtre forum) Centre Paris Anim’ Ken Saro Wiwa Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Spectacle participatif « Djamila Durand » (théâtre forum) Centre Paris Anim’ Ken Saro Wiwa, 21 mars 2023, Paris. Spectacle participatif « Djamila Durand » (théâtre forum) Mardi 21 mars, 14h30 Centre Paris Anim’ Ken Saro Wiwa Entrée libre Djamila intervient pour la première fois au domicile de monsieur Baudin, qui a le bras cassé, pour l’aider dans les tâches quotidiennes. Elle n’est pas la personne qu’il attendait.

Comment faire face à une situation de discrimination raciale au travail ?

Ce spectacle de la Compagnie Les Rêves fous se propose de contribuer à la déconstruction des préjugés raciaux. Il a été créé sur la base de témoignages de femmes travaillant dans les métiers de l’aide à la personne. Centre Paris Anim’ Ken Saro Wiwa 63 rue de Buzenval 75020 PARIS Paris 75020 Quartier de Charonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesrevesfous@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T14:30:00+01:00 – 2023-03-21T16:30:00+01:00

2023-03-21T14:30:00+01:00 – 2023-03-21T16:30:00+01:00 discriminations racismes

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Ken Saro Wiwa Adresse 63 rue de Buzenval 75020 PARIS Ville Paris Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Centre Paris Anim' Ken Saro Wiwa Paris

Centre Paris Anim' Ken Saro Wiwa Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Spectacle participatif « Djamila Durand » (théâtre forum) Centre Paris Anim’ Ken Saro Wiwa 2023-03-21 was last modified: by Spectacle participatif « Djamila Durand » (théâtre forum) Centre Paris Anim’ Ken Saro Wiwa Centre Paris Anim' Ken Saro Wiwa 21 mars 2023 Centre Paris Anim' Ken Saro-Wiwa Paris Paris

Paris