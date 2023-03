HÉROÏNES Centre Paris Anim’ Espace Jemmapes, 8 avril 2023, Paris.

HÉROÏNES 8 et 11 avril Centre Paris Anim’ Espace Jemmapes tarif : 5€ . Pour recevoir une invitation contacter la Cie ART & ACTE à art.acte.theatre@gmail.com

Représentations du spectacle HEROÏNES

8 avril – 16H

11 avril à 10H30

Tout public – A partir de 8 ans

Où ? Espace Jemmapes – Paris 116 Quai de Jemmapes, 75010 Paris

* Théâtre – Marionnette – Jeu d’ombre – Musique live *

TEASER

« Bateaux pirates, dragon, perroquet à paillettes et fantômes, surgissent de livres gigantesques pour vous faire découvrir les aventures de trois grandes guerrières : l’amazone Penthésilée, la pirate De Berry et la soldate Mulan.

Sous les vibrations de guitare électrique, cette traversée épique animée par des jeux d’ombres, pop-up, origami et marionnettes questionne l’héroïsme… au féminin ! »

Site de la Cie ART & ACTE : https://arteacte.wixsite.com/arteacte

C’est avec un grand plaisir que nous prendons le temps d’échanger avec vous à la suite des représentations.

Marionnettes Théâtre

Alexis Daire