Projections Courts-métrages | Centre Paris Anim Bessie Smith #3 Centre Paris Anim Bessie Smith Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Projections Courts-métrages | Centre Paris Anim Bessie Smith #3 Centre Paris Anim Bessie Smith, 12 avril 2023, Paris. Projections Courts-métrages | Centre Paris Anim Bessie Smith #3 Mercredi 12 avril, 20h00 Centre Paris Anim Bessie Smith Entrée gratuite, réservation conseillée CINE FAC est heureux de vous inviter à une projection des courts-métrages. Programme :

Rivages intérieurs de Benjamin Choiselat-Meyohas. Durée : 20’

Emotions d’Alain Kulmburg. Durée 11’

La faute à personne de Juliette Moncuit. Durée 2’20″

Salle Louis Jouvet de Romain Pacaud. Durée 22’ Suivie d’une rencontre avec les équipes des films. Mercredi 12 avril 2023 à 20H00

au Centre Paris Anim Bessie Smith

19 rue Antoine-julien Hénard 75012 Paris

Métro Montgallet Entrée gratuite, réservation conseillée.

Info & réservation Centre Paris Anim Bessie Smith 19 rue Antoine-julien Hénard 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=433 »}] [{« link »: « http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=433 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T20:00:00+02:00 – 2023-04-12T22:00:00+02:00

2023-04-12T20:00:00+02:00 – 2023-04-12T22:00:00+02:00 courts métrages cinéma DR

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Centre Paris Anim Bessie Smith Adresse 19 rue Antoine-julien Hénard 75012 Paris Ville Paris Departement Paris Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Centre Paris Anim Bessie Smith Paris

Centre Paris Anim Bessie Smith Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Projections Courts-métrages | Centre Paris Anim Bessie Smith #3 Centre Paris Anim Bessie Smith 2023-04-12 was last modified: by Projections Courts-métrages | Centre Paris Anim Bessie Smith #3 Centre Paris Anim Bessie Smith Centre Paris Anim Bessie Smith 12 avril 2023 Centre Paris Anim Bessie Smith Paris Paris

Paris Paris