Stage de valse Centre Pablo Picasso Montreuil, 9 décembre 2023, Montreuil.

Stage de valse Samedi 9 décembre, 14h30 Centre Pablo Picasso 10 € un cours 18 € les deux

Atelier de danses de bal musette à Montreuil (93), il sera consacré à la VALSE et il se tiendra le samedi 9 décembre 2023.

La valse était la plus courue des danses dans les bals musette. D’une part à cause de ses si belles musiques mais aussi à cause de la griserie qui nous envahit à tourner dans les bras d’un (ou d’une) partenaire.

La valse que nous enseignons est celle des bals musette mais aussi celle qui se pratique dans les guinguettes, les bals folk et trad, les soirées toutes danses et les thés dansants.

Programme organisé en trois parties

14h30 valse débutants et intermédiaires (1h30)

16h15 valse intermédiaires avancés (1h30)

17h30 une pratique dirigée jusqu’à 19h.

Adresse : 8 place du 14 juillet – 93100 Montreuil

Tarif : 10 € l’atelier de 1h30, 18 € les deux

Tous les mois, le deuxième samedi, l’après-midi, a lieu un stage avec deux ateliers de danses de bal musette.

Pour le programme et les détails, c’est ici : https://paribal.fr/formations/stages-montreuil/

Inscription souhaitable ici

Centre Pablo Picasso 8 place du 14 juillet, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/idiRs7insSadmokP9 »}] [{« link »: « https://paribal.fr/formations/stages-montreuil/ »}, {« link »: « https://forms.gle/idiRs7insSadmokP9 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:30:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

2023-12-09T14:30:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

valse danse

Paribal