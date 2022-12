Stage de danses de bal musette Centre Pablo Picasso, 14 janvier 2023, Montreuil.

Stage de danses de bal musette 14 janvier – 10 juin 2023, les samedis Centre Pablo Picasso

10 € le cours de 1h30

Stages avec deux cours de danses de bal musette de 1h30 et une pratique dirigée.

Centre Pablo Picasso Cité de l’Espoir, 8 place du 14 juillet – 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-St.-Denis Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Paribal, stages de danses de bal musette Stages u00e0 Montreuil 8 place du 14 juillet – 93100 Montreuil Inscription pour les stages de la saison 2022-2023 Les informations sur le stage se trouvent ici : http://paribal.fr/formations/stages-montreuil/ Remplissez ce formulaire pour chacune des dates auxquellles vous souhaitez participer. », « type »: « rich », « title »: « Inscription au stages saison 22/23 », « thumbnail_url »: « https://lh5.googleusercontent.com/isiBvnlP6YBS-5NX9utelN_UMhDD9TqlMXRtXDSzFNcmgPMquJAPLmLBibCT9IlsnxpZYtzKpno=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAKlgDJrDWvzH5Wp63Hg9lHjrR2pk36AErzMc1Y2X2YcuyXA/viewform?embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 2192}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » » is clicked in the form). » »], « »html » »: « »

14h30-16h : cours 1

16h00-17h30 : cours 2

17h30-19h : pratique dirigée Chaque mois, nous vous proposons deux cours et un mini-bal sous forme de pratique dirigée. (tarif) Une inscription est vivement recommandée : c’est ici !

Pour le programme et toutes les informations, c’est là !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T14:30:00+01:00

2023-06-10T19:00:00+02:00 Paribal

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-St.-Denis Autres Lieu Centre Pablo Picasso Adresse Cité de l'Espoir, 8 place du 14 juillet – 93100 Montreuil Ville Montreuil Age maximum 110 lieuville Centre Pablo Picasso Montreuil Departement Seine-St.-Denis

Centre Pablo Picasso Montreuil Seine-St.-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Stage de danses de bal musette Centre Pablo Picasso 2023-01-14 was last modified: by Stage de danses de bal musette Centre Pablo Picasso Centre Pablo Picasso 14 janvier 2023 Centre Pablo Picasso Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-St.-Denis