Expo-Vente d’épicerie bio et artisanat du monde : un week-end solidaire avec le commerce équitable 25 et 26 novembre Centre Ozanam Entrée libre, ouvert à tous.

2 jours de vente d’épicerie bio et équitable, et d’artisanat du monde entier : Des idées cadeaux, des livres, des bijoux, des cosmétiques, des décorations de noël, et une belle sélection d’objets ethniques ou contemporains, issus du commerce équitable. Un rendez-vous immanquable à l’approche des fêtes !

Pour déguster et se reposer : un salon de thé et une restauration sénégalaise (prévoir le paiement en liquide pour ces deux espaces).

A travers le monde, coopératives et ateliers, producteurs, agriculteurs, femmes et hommes, produisent avec un savoir-faire précieux des produits de qualité, dans des environnements respectueux de l’humain et de la biodiversité.

Ce grand rendez-vous familial permet à tous de soutenir le commerce équitable et les producteurs partenaires d’Artisans du Monde.

Centre Ozanam 24, rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles Satory 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

Le Centre Ozanam, 24 rue du maréchal Joffre à Versailles (ancien grand séminaire) appartient à l'association foncière de l'Ile De France (afif)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:30:00+01:00

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:30:00+01:00