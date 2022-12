Centre Oxygers Centre Oxygers Arreau Catégories d’évènement: Arreau

05 62 98 66 34 OXYGERS est une association qui a pour mission de gérer le centre de vacances du Département du Gers pour les classes de neige et de découvertes, les colonies de vacances ainsi que la location saisonnières d’appartements dans les Hautes Pyrénées pour séjours vacances enfants et ados.

Des séjours inoubliables au cœur des Pyrénées pour les colonies de vacances Ados et enfants

Ce centre de vacances se situe à Arreau (Hautes-Pyrénées – France). OXYGERS, c’est une structure de 13 employés qui vous accueille toute l’année dans son parc privatif de 7 hectares.

