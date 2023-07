SEJOUR MER A SAINT JEAN DE MONTS Centre OUL saint jean de monts Saint-Jean-de-Monts, 8 juillet 2023, Saint-Jean-de-Monts.

SEJOUR MER A SAINT JEAN DE MONTS 8 – 19 juillet Centre OUL saint jean de monts en fonction du taux de participation

Le centre de vacances de Saint Jean de Monts d’OUL est situé en plein cœur de la Vendée.

La Vendée évoque naturellement les grandes plages de sable fin. Ces grandes étendues favorisent la pratique d’une activité originale : le char à voile. Toutefois, la côte vendéenne et l’arrière pays offrent des paysages bien plus contrastés. Dunes, rochers balayés par la marée et pointes escarpées constituent un milieu naturel d’une grande richesse. Cet environnement conditionne l’économie de cette région. A Saint Gilles-Croix-de-Vie, les enfants découvrent un port de pêche en pleine activité. A peine plus loin, l’éco-musée du Daviaud “raconte” comment les Vendéens ont su aménager et tirer profit des marais qui recouvrent une grande partie de l’arrière pays.

A 6 km de Saint Jean de Monts et 12 km de St Gilles Croix de Vie, le centre de vacances est implanté dans une vaste pinède, à 1 km de la mer.

Centre OUL saint jean de monts 44 chemin du chenal des dunes 160 Saint jean de monts Saint-Jean-de-Monts 85160 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-arcueil.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 15 09 79 »}, {« type »: « email », « value »: « sejours.jeunes@mairie-arcueil.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T08:00:00+02:00 – 2023-07-08T20:35:00+02:00

2023-07-19T00:00:00+02:00 – 2023-07-19T18:30:00+02:00

sports nature

OUL