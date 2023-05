« Entre lac et océan » et « Sensation Glisse » Centre OUL « Le Tanchet » aux Sables d’Olonne Les Sables-d'Olonne Catégories d’Évènement: Les Sables-d'Olonne

« Entre lac et océan » et « Sensation Glisse » 9 – 16 juillet Centre OUL « Le Tanchet » aux Sables d'Olonne De 560 € à 600 € – transport compris Entre lac et océan

Le centre est situé à 200 mètres du lac du Tanchet. Quoi de mieux que de jongler entre optimist sur le lac et goélette en mer ? En fonction de la durée de ton séjour, tu pourras également découvrir le plaisir de manoeuvrer des bateaux télécommandés.

Sensation glisse

Surf, bodyboard et même kayak sous forme d'initiation, tu vas ainsi pouvoir découvrir et appréhender tous les styles de glisse possibles. Tu profiteras également de la plage à proximité et des nombreuses activités proposées sur le centre.

