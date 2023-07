FORET ET ANIMAUX Centre OUL Le gué bourdon Ingrannes, 10 juillet 2023, Ingrannes.

FORET ET ANIMAUX 10 – 15 juillet Centre OUL Le gué bourdon en fonction du taux de participation

Le centre de vacances de l’Oeuvre Universitaire du Loiret est situé à l’orée de la forêt d’Orléans et à la fois proche des exploitations agricoles. Cette situation permet au centre de vacances de proposer une palette d’activités diversifiées en relation avec le milieu naturel. Sans oublier sa proximité avec Orléans et la Loire inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, qui vous permettront de découvrir les richesses naturelles et aussi son patrimoine historique.

Le centre de vacances est situé en lisière de la forêt d’Orléans, à 35 km d’Orléans et 130 km de Paris.

Ce centre de vacances est conçu pour un accueil dès la maternelle, implanté dans un parc clos de 2 hectares avec aires de jeux, enclos avec animaux, basse-cour et étang aménagé pour la pêche.

Centre OUL Le gué bourdon 59 route de nibelle 45450 Ingrannes Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-arcueil.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 15 09 79 »}, {« type »: « email », « value »: « sejours.jeunes@mairie-arcueil.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-15T00:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:59:00+02:00

nature animaux

OUL