Faites de la Récup’ 2023 Centre Omnisport Pierre Coulon Bellerive-sur-Allier, 18 novembre 2023, Bellerive-sur-Allier.

Bellerive-sur-Allier,Allier

Ce week-end festif de la Faites de la Récup’ a pour vocation de sensibiliser le grand public à la réduction des déchets, au réemploi et plus largement à l’intérêt de repenser les modes de consommation à travers une approche conviviale et collaborative..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . .

Centre Omnisport Pierre Coulon Le Palais du Lac

Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



This festive Faites de la Récup’ weekend aims to raise public awareness of waste reduction, reuse and, more broadly, the importance of rethinking consumption patterns through a convivial and collaborative approach.

El objetivo de este fin de semana festivo « Faites de la Récup » es sensibilizar al público en general sobre la necesidad de reducir los residuos, reutilizar y, más en general, replantearse los patrones de consumo a través de un enfoque convivencial y colaborativo.

Dieses festliche Wochenende der « Faites de la Récup' » soll die breite Öffentlichkeit für Abfallvermeidung, Wiederverwendung und im weiteren Sinne für das Interesse an einem Überdenken der Konsumgewohnheiten durch einen geselligen und gemeinschaftlichen Ansatz sensibilisieren.

