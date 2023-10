Stage Jeux de raquettes Centre Omnisport Bellenaves, 2 novembre 2023, Bellenaves.

Bellenaves,Allier

Stage jeux de raquettes à partir de 6 ans.

Prévoir gouter, boisson et pique nique pour le midi si nécessaire. Nombre de place limité 8 enfants minimum et 12 maximum..

2023-11-02 14:00:00 fin : 2023-11-02 17:00:00. .

Centre Omnisport

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Snowshoeing course for children aged 6 and over.

Please bring snacks, drinks and picnics for lunch if necessary. Places are limited to a minimum of 8 children and a maximum of 12.

Curso de raquetas de nieve para niños a partir de 6 años.

Se ruega traer bocadillo, bebida y picnic para comer si es necesario. Las plazas están limitadas a un mínimo de 8 niños y un máximo de 12.

Praktikum Schneeschuhspiele für Kinder ab 6 Jahren.

Bringen Sie bei Bedarf einen Snack, ein Getränk und ein Picknick für den Mittag mit. Begrenzte Anzahl an Plätzen 8 Kinder mindestens und 12 maximal.

