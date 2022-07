Visite guidée de l’église Saint-Swithun par Claire Delorme-Pégaz Centre oeucuménique et culturel Saint Swithun Aix-les-Bains Catégories d’évènement: Aix-les-Bains

Savoie

Visite guidée de l’église Saint-Swithun par Claire Delorme-Pégaz Centre oeucuménique et culturel Saint Swithun, 17 septembre 2022, Aix-les-Bains. Visite guidée de l’église Saint-Swithun par Claire Delorme-Pégaz Samedi 17 septembre, 10h00 Centre oeucuménique et culturel Saint Swithun

Gratuit / Sur inscription

Visite guidée de l’église Saint-Swithun par Claire Delorme-Pégaz proposée par la Société d’Art et d’Histoire d’Aix-les-Bains (SAHA) Centre oeucuménique et culturel Saint Swithun 9, rue du Temple, 73100 Aix-les-Bains, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Entrée libre

Eglise Anglicaine construite par la colonie Britannique à Aix-les-Bains. Visitée par la Reine Victoria lors de ses trois visites à la ville. Achetée par la Ville d’Aix-les-Bains, elle est maintenant Centre Oecuménique et Culturelle. Les Amis de l’Orgue de St Swithun organisent des concerts reguliers pour écouter ce bel instrument. Visite guidée de l’église Saint-Swithun par Claire Delorme-Pégaz proposée par la Société d’Art et d’Histoire d’Aix-les-Bains (SAHA).

– Sur inscription auprès de l’Office de tourisme Aix-les-Bains Riviera des Alpes – Cette église a été construite à la demande de Sir Samuel Whalley. Financée par une souscription, elle fut inaugurée en 1870. Elle était destinée à la communauté britannique en villégiature à Aix-les-Bains ; la reine Victoria la fréquenta à neuf reprises, lors de ses trois séjours dans la station thermale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-17T11:00:00+02:00 @ Ville d’Aix-les-Bains / Inventaire du patrimoine

Détails Catégories d’évènement: Aix-les-Bains, Savoie Autres Lieu Centre oeucuménique et culturel Saint Swithun Adresse 9, rue du Temple, 73100 Aix-les-Bains, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Aix-les-Bains lieuville Centre oeucuménique et culturel Saint Swithun Aix-les-Bains Departement Savoie

Centre oeucuménique et culturel Saint Swithun Aix-les-Bains Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-les-bains/

Visite guidée de l’église Saint-Swithun par Claire Delorme-Pégaz Centre oeucuménique et culturel Saint Swithun 2022-09-17 was last modified: by Visite guidée de l’église Saint-Swithun par Claire Delorme-Pégaz Centre oeucuménique et culturel Saint Swithun Centre oeucuménique et culturel Saint Swithun 17 septembre 2022 Aix-les-Bains Centre oeucuménique et culturel Saint Swithun Aix-les-Bains

Aix-les-Bains Savoie