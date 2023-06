NUIT DES VEILLEURS A GRENOBLE CENTRE OECUMENIQUE SAINT-MARC Grenoble Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère NUIT DES VEILLEURS A GRENOBLE CENTRE OECUMENIQUE SAINT-MARC Grenoble, 3 juin 2023, Grenoble. NUIT DES VEILLEURS A GRENOBLE Samedi 3 juin, 19h00 CENTRE OECUMENIQUE SAINT-MARC Entrée libre Cette célébration oecuménique réunit dans un même élan 5 communautés chrétiennes de Grenoble (adventiste, anglicane, catholique, église protestante unie, orthodoxe) pour prier, en lien avec la nuit des veilleurs, pour les victimes de la torture et, en particulier cette année, pour intercéder en faveur des défenseurs des droits environnementaux qui risquent leur vie pour préserver leur environnement naturel, la biodiversité et, par delà, la vie sur terre. CENTRE OECUMENIQUE SAINT-MARC Rue Malherbe, 38100 GRENOBLE Grenoble 38100 Malherbe Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « marjolaine.freychet@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T19:00:00+02:00 – 2023-06-03T20:00:00+02:00

2023-06-03T19:00:00+02:00 – 2023-06-03T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu CENTRE OECUMENIQUE SAINT-MARC Adresse Rue Malherbe, 38100 GRENOBLE Ville Grenoble Departement Isère Lieu Ville CENTRE OECUMENIQUE SAINT-MARC Grenoble

CENTRE OECUMENIQUE SAINT-MARC Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

NUIT DES VEILLEURS A GRENOBLE CENTRE OECUMENIQUE SAINT-MARC Grenoble 2023-06-03 was last modified: by NUIT DES VEILLEURS A GRENOBLE CENTRE OECUMENIQUE SAINT-MARC Grenoble CENTRE OECUMENIQUE SAINT-MARC Grenoble 3 juin 2023