Graines de Sauveteurs Centre Odcvl Le Steredenn, 16 août 2023, Douarnenez. Graines de Sauveteurs 16 – 20 août Centre Odcvl Le Steredenn 500€ la semaine GRAINES DE SAUVETEURS Tu te sens l’âme d’un héros ?

Devenir un sauveteur en mer te fait rêver ?

Viens vivre, le temps d’une colo, le quotidien de sauveteurs. Sport et

coopération, adrénaline et émotions, un plein d’activités encadré par

des équipes qualifiées pour découvrir l’univers des sauveteurs ! > Atelier sauvetage avec planche

> Beach flag : sauvetage sur la plage

> Initiation aux gestes de 1er secours

> Atelier éco-sauveteur, sensibilisation à la sauvegarde du littoral

> Randonnée sur la côte

> Grands jeux de plage

> Soirées traditionnelles bretonnes : danses et contes, dégustation

de crêpes…

Un stage organisé en partenariat avec l'Association des Nageurs Sauveteurs de la baie de DOUARNENEZ Centre Odcvl Le Steredenn douarnenez Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

2023-08-16T11:00:00+02:00 – 2023-08-16T23:59:00+02:00

2023-08-20T00:00:00+02:00 – 2023-08-20T16:00:00+02:00 sport nature

