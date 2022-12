Ma première colo au Metty Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

Vosges

Ma première colo au Metty Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE, 16 août 2022, La Bresse. Ma première colo au Metty 16 – 20 août Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE

299€ hors transport. Transport possible nous consulter

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE 21 route de la courbe la Bresse La Bresse 88250 Vosges Grand Est Ma première colo au Metty Et si on reprenait le « rythme de l’école » tout en douceur ? Et si on vivait pour la première fois (ou pas…) l’expérience de La vraie colonie de vacances. En 5 ou 7 jours ce séjour est fait pour vos enfants. Notre centre du Haut du tôt est idéal pour accueillir ce projet ! Loin de la ville, loin des véhicules, totalement sécurisé pour les enfants. AU PROGRAMME DE CE SÉJOUR : Les enfants prendront leurs temps pour apprendre tous les gestes de la vie quotidienne : Apprendre à faire son lit, apprendre à ranger ses habits, mettre la table… accompagnés par leurs animateurs les enfants vivront à leur rythme. Côté activité, chaque matin sera dédié à des ateliers. Ils pourront choisir en autonomie là où ils ont envie d’aller. Dessins, jeux, construction en bois, jeu de billes, parcours de voiture, jardinage, lecture de contes et d’histoires, chaque matinée sera différente ! Après le déjeuner la pause s’impose ! Un peu de repos, de temps calme et ensuite nous vivrons une aventure collective. Balade dans les bois, construction de cabane, grands jeux, chasse aux trésors… Enfin nous serons de retour pour le temps du rangement et des douches ! Ce temps sera aussi dédié aux nouvelles des familles, lecture des messages des blogs par exemple… Après le dîner ce sera l’heure de la veillée, chants, contes et légendes, spectacle de marionnettes, ou encore la boum costumée de fin de séjour. Enfin tout le monde au dodo ! Doudou, veilleuse, décompte des jours avant le retour à la maison, bref notre équipe mettra tout en place pour que la première aventure des enfants soit inoubliable !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-16T09:00:00+02:00

2022-08-20T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: La Bresse, Vosges Autres Lieu Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE Adresse 21 route de la courbe la Bresse Ville La Bresse Age minimum 4 Age maximum 9 lieuville Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE La Bresse Departement Vosges

Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE La Bresse Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bresse/

Ma première colo au Metty Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE 2022-08-16 was last modified: by Ma première colo au Metty Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE 16 août 2022 Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE La Bresse La Bresse

La Bresse Vosges