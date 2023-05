Mes premières découvertes Centre Odcvl Le Manoir d’Argueil, 13 août 2023, Bassillac et Auberoche.

Mes premières découvertes 13 – 19 août Centre Odcvl Le Manoir d’Argueil 535€ hors transport – Avec transport : nous contacter.

Mes premières découvertes

A la découverte de la vie de château en Normandie ! Le Domaine du Manoir d’Argueil t’accueille pour une semaine au grand air, entre mini-ferme et grands jeux dans la nature, cuisine et expériences rigolotes, et équitation…

Un projet de séjour idéal pour un premier départ en colo !

> 2 séances d’équitation (encadrées par un moniteur diplômé)

> On s’occupe des animaux dans notre ferme pédagogique

> La découverte de la fabrication du pain – Création d’objet en cuir – Fabrication de la laine

> Tu découvriras des jeux collectifs qui sortent de l’ordinaire : Tchoukball, Ultimate frisbee, frisbee golf…

Un projet idéal aussi pour les premières découvertes de la vie en collectivité :

> Chaque matin avant les activités, les enfants veilleront à ce que leur chambre soit rangée,

encouragés tout au long du séjour par un jeu ou une animation mise en place par l’équipe

> Apprendre à gérer son linge, faire son lit

> Se réveiller en douceur grâce au réveil échelonné et les petits ateliers lecture, coloriage pour

attendre les copains et les copines…

> Le temps du repas géré et préparé par notre chef cuisinier, apprendre à manger équilibré,

mettre la table, débarrasser, partager…

Un séjour où l’accompagnement en vie quotidienne aura une grande part dans la réalisation du séjour et où les activités seront un support à cet apprentissage !

Centre Odcvl Le Manoir d’Argueil 2 route des Vallons 76780 ARGUEIL Bassillac et Auberoche 24330 Bassillac Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.odcvl.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0329823174 »}, {« type »: « link », « value »: « https://odcvl.org/le-manoir-d-argueil »}, {« type »: « email », « value »: « grand.angle@odcvl.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T16:00:00+02:00 – 2023-08-13T23:59:00+02:00

2023-08-19T00:00:00+02:00 – 2023-08-19T17:00:00+02:00

nature developpement durable