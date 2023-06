Multisports à La Bresse Centre Odcvl Le Chalet d’ARTIMONT à la Bresse La Bresse, 1 août 2023, La Bresse.

Multisports à La Bresse 1 – 7 août Centre Odcvl Le Chalet d’ARTIMONT à la Bresse 569€ la semaine, hors transport Transport : Nous consulter

MULTISPORTS A LA BRESSE

Un séjour vitaminé pour découvrir la montagne vosgienne entre nouvelles sensations sportives et activités nature. Plein de moments à partager entre copains, sans oublier la rencontre avec les équipes des secouristes de la Protection Civile des Vosges.

Un séjour mixé entre nature et sports où les jeunes découvriront les joies de la vie en montagne, et se prendront le temps de quelques heures pour des apprentis secouristes

> Participe à une grande course d’orientation à la Pékin expresse avec les animateurs du séjours. Défis tes amis en rapidité agilité et maitrise de la boussole !

> Une demi-journée au Parcours Aventure. au programme tyrolienne, pont de singe et prends de la hauteur des la forêt Vosgienne

> Une journée à la base nautique du Lac de Saulxures

> La rencontre avec les équipes de la protection civiles des Vosges et découverte des gestes qui peuvent sauver une vie

> Enfin, des soirées toutes aussi mixées seront programmées ! L’épreuve du blind-test, l’épreuve vendredi tout est permis, l’épreuve du loup garou et plein d’autres veillées au choix seront au rendez- vous

Centre Odcvl Le Chalet d'ARTIMONT à la Bresse vouille des brimbelles la bresse La Bresse 88250 Vosges Grand Est

