Les petits écolos Centre Odcvl Lamaisondici, 30 octobre 2022, Les Voivres.

Les petits écolos 30 octobre – 5 novembre Centre Odcvl Lamaisondici

500€ la semaine, hors transport

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

21 le village 88240 les voivres Les Voivres 88240 Vosges Grand Est

Tes journées seront partagés avec du renforcement scolaire et des activités ludiques autour du développement durable et l’environnement !

La colo « écol’o » te permettra de te sensibiliser aux enjeux environnementaux du 21ème siècle !

Un projet accompagné et dirigé par des intervenants spécialisés en éducation à l’environnement !

> EN MODE DECOUVERTE : Rencontre avec un maraîcher « Atelier fruits et légumes de saison » Découverte du compostage

> EN MODE CUISNIER : Les enfants apprendront à reconnaitre certaines herbes sauvages comestibles et à réaliser des recettes simples

> EN MODE BRICOLEUR : Fabrication d’un petit hôtel à insectes à installer chez soi

> EN MODE ROBINSON : Les enfants apprendront à construire une véritable cabane dans les bois, à faire des noeuds solides, à choisir les bonnes branches.

> EN MODE CLEAN’UP : Armés de gants et de sacs poubelles, les enfants nettoieront la nature autour du village puis échangeront avec le maire et quelques habitants



