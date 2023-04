Football Academy Centre Odcvl La Mauselaine, 17 avril 2023, Gérardmer.

Football Academy 17 – 21 avril Centre Odcvl La Mauselaine 349€ transport inclus au départ de Golbey

FOOTBALL ACADEMY

Séjours sportifs et ludiques en montagne spécialisés dans le football et accompagnés d’activités variées telles que randonnées (grand jeu), parcours accrobranche, piscine et sensibilisations écocitoyennes.

L’ES Golbey Football à travers leur partenariat éducatif avec Odcvl propose un séjour sportif pour les enfants âgés de 9 à 14 ans souhaitant découvrir l’environnement montagnard tout en perfectionnant leurs techniques au football. Ce stage ludique et apprenant sera aussi rythmé d’activités telles que randonnées (grand jeu), parcours accrobranche, piscine et sensibilisations écocitoyennes.

Au programme du séjour :

– Séances de perfectionnement au football

– Activités de montagne (randonnées, accrobranche, piscine, visite de la ville « la perle des Vosges »)

– Découverte des Hautes-Vosges ainsi que de sa faune et de sa flore, de la nature et du paysage.

Les enfants seront accueillis par une équipe de professionnels, complétée par des animateurs diplômés BAFA sous la direction d’un directeur BAFD et BEF. Ces séjours multi-objectifs ont, entre autres, pour but de permettre aux jeunes de s’extérioriser et de pratiquer une activité sportive, tout en découvrant une région leur offrant un dépaysement unique. Ce séjour s’articule autour de plusieurs valeurs que sont la mixité, la solidarité, le respect de l’autre, le partage et l’entraide ainsi que la découverte de notre beau département (la montagne et ses caractéristiques). En ces temps particuliers, les enfants apprécieront le fait de pouvoir sortir et voyager en emmenant avec eux leur passion pour le football jusque dans la montagne.

Ce séjour aura comme point de départ et d’arrivée Golbey, rue du fort. Les trajets se feront en bus (inclus dans le prix).

Centre Odcvl La Mauselaine GERARDMER Gérardmer 88400 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://odcvl.org/football-academy »}, {« type »: « phone », « value »: « 0329823174 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T08:00:00+02:00 – 2023-04-17T23:59:00+02:00

2023-04-21T00:00:00+02:00 – 2023-04-21T17:00:00+02:00

football citoyenneté