Les Petits Trappeurs Centre Odcvl La Mauselaine à GERARDMER Gérardmer, 22 octobre 2023

Les Petits Trappeurs 22 – 28 octobre Centre Odcvl La Mauselaine à GERARDMER 497€ hors transport

LES PETITS TRAPPEURS

Nos trappeurs en herbe vont partir à la découverte de la nature, du lac, et enquêter tout au long du séjour sur la vie dans la montagne.

Un projet nature ou le sport l’envrionnement et la découverte seeotn les grands mots de cet histoire !

> Construction d’un camp trappeur, à l’aide d’outils et de matériaux 100% naturels dans le respect de l’environnement

> Balade autour du lac de Gérardmer et baignade

> 1 séance de tir à l’arc

> 1 séance d’accrobranche pour explorer la forêt comme un trappeur

> Des jeux collectifs : Foot, balle au camp…

> Jeux et soirées à thème, pour une ambiance 100% colo !

Centre Odcvl La Mauselaine à GERARDMER 25 chemin du rond faing 88400 gerardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.odcvl.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0329823174 »}, {« type »: « email », « value »: « grand.angle@odcvl.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T10:00:00+02:00 – 2023-10-22T23:59:00+02:00

2023-10-28T00:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:00:00+02:00

