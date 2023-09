L’atelier Centre Odcvl La Mauselaine à GERARDMER Gérardmer, 22 octobre 2023, Gérardmer.

L’atelier 22 – 28 octobre Centre Odcvl La Mauselaine à GERARDMER 599€ hors transport

Tu as 15, 16 ou 17 ans cela fait des années que tu pars en colo ?

Envie de t’essayer avant l’heure à l’animation ?

Partager et transmettre aux plus jeunes ce que tu as aimé vivre pendant tes colos ?

Rejoins-nous dans les Vosges sur différents centres Odcvl. Avec plusieurs thématiques de séjour et tranches d’âge tu pourras faire vivre des colos à d’autres enfants.

Si l’expérience te plaît, Odcvl te permettra d’intégrer son parcours de jeunes animateurs. A 16 ans tu pourras devenir aide au pair dans l’une de nos maisons ou même passer ton BAFA (Nouveauté le BAFA sera accessible dès 16 ans dès novembre 2022)

Odcvl prend en charge ta formation et te garantit d’être animateur sur nos séjours.

Organise un grand jeu, une veillée, anime des activités, deviens un animateur.

Tu pourras choisir les domaines dans lesquels tu sou-haites t’essayer : mise en place de projets (organisation d’une enquête policière, d’un casino, d’un tournoi sportif)

ou apprentissage de techniques (cabanes, décors, cos-tumes, petits bricolages).

En dehors de ces temps, tu participes avec d’autres ados à des activités de la colo

(Des balades ou encore la création d’un spectacle).

Une journée au choix en Allemagne

à Europa Park ou à Rulantica

Centre Odcvl La Mauselaine à GERARDMER 25 chemin du rond faing 88400 gerardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.odcvl.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0329823174 »}, {« type »: « email », « value »: « grand.angle@odcvl.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T10:00:00+02:00 – 2023-10-22T23:59:00+02:00

2023-10-28T00:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:00:00+02:00

adolescents bafa