Le club ciné 23 – 29 octobre Centre Odcvl La Mauselaine à GERARDMER

500€ hors transport

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre Odcvl La Mauselaine à GERARDMER 25 chemin du rond faing 88400 gerardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est

Le club ciné (Silen on tourne !)

Gérardmer n’est pas uniquement la ville la plus touristique des Vosges, son lac, sa station de ski et ses sentiers de randonnées sont aussi le théâtre du Festival International du Film Fantastique. Le centre Odcvl le Tremplin de la Mauselaine devient le cadre idéal pour un tournage inédit, le temps d’une colo pas comme les autres… Attendez-vous à frissonner pour Halloween !

De l’écriture du scénario, au tournage, au montage et à la projection, vous aurez l’occasion de vivre de l’intérieur le nouvel épisode de votre film ou série préférée.

Tout au long du séjour, vous serez encadrés par Pierre Médy un professionnel de l’audiovisuel qui exerce depuis 20 ans, et qui est notre partenaire cinéma sur tous nos séjours scolaires thématiques. « Le club cinéma » c’est aussi un état d’esprit qui nous tient à cœur, une ambiance où confiance, convivialité et responsabilités s’associent entre jeunes et adultes dans le respect mutuel.

Par atelier vous découvrirez les étapes et techniques de la création d’un film. Vous serez tour à tour devant ou derrière la caméra !

Phase 1 : écriture, scénario, préparation, phase 2 : tournage phase 3 : montage, effets spéciaux et phase 4 : projection des films, édition des clé USB souvenir.

Sans oublier des sorties en ville pour petit shopping autour du lac, un escape game (2 thèmes et décors au choix) pour se faire peur entre copains et des veillées ciné dans la salle de projection du centre avec du pop-corn.

Zoom sur … notre partenaire Pierre Médy. Professionnel de l’audiovisuel depuis bientôt 20 ans, Pierre a beaucoup travaillé sur des courts métrages, long métrages, documentaires et fictions. En parallèle de cela, Il s’est toujours intéressé à l’éducation à l’image et la transmission du savoir audiovisuel de façon pratique et ludique.



