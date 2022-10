Les Petits Trappeurs Centre Odcvl La Mauselaine à GERARDMER Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Vosges

Les Petits Trappeurs Centre Odcvl La Mauselaine à GERARDMER, 23 octobre 2022, Gérardmer. Les Petits Trappeurs 23 – 29 octobre Centre Odcvl La Mauselaine à GERARDMER

500€ hors transport

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Centre Odcvl La Mauselaine à GERARDMER 25 chemin du rond faing 88400 gerardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est LES PETITS TRAPPEURS Nos trappeurs en herbe vont partir à la découverte de la nature, du lac, et enquêter tout au long du séjour sur la vie dans la montagne. Chaque jour du renforcement scolaire (Ecriture de cartes postales, jeux autour des mathématiques, découverte de l’environnement,)

Salle de classe à disposition et méthodologie active en extérieur avec supports pédagogiques.

A l’issue du séjour: un livret sera transmis aux parents. Il illustrera les découvertes et apprentissages réalisés.

Les reste de la journée avec tes animateurs :

> Construction d’un camp trappeur, à l’aide d’outils et de matériaux 100% naturels dans le respect de l’environnement

> Balade autour du lac de Gérardmer et sortie piscine

> 1 séance d’accrobranche pour explorer la forêt comme un trappeur

> Des jeux collectifs : Foot, balle au camp…

> Jeux et soirées à thème, pour une ambiance 100% colo !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-23T10:00:00+02:00

2022-10-29T17:00:00+02:00

