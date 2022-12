-Je vois la Vie en Vosges Centre Odcvl La Mauselaine à GERARDMER Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Centre Odcvl La Mauselaine à GERARDMER 25 chemin du rond faing 88400 gerardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est Un séjour vitaminé pour découvrir la montagne vosgienne entre nouvelles sensations sportives et activités nature. Plein de moments à partager entre copains, sans oublier la rencontre avec les équipes des secouristes de la Protection Civile des Vosges. Renforcement scolaire sur 5 demi-journées.

Salle de classe à disposition et méthodologie active en extérieur avec supports pédagogiques.

A l’issue du séjour: un livret sera transmis aux parents. Il illustrera les découvertes et apprentissages réalisés.

Les reste de la journée avec tes animateurs : > Une course d’orientation

> Une demi-journée au Parcours Aventure

> Une séance de piscine ou à la base nautique du Lac

> Une séance tir à l’arc

> Le canoë sur le lac de Gérardmer

> 1/2 journée secourisme avec des professionnels en partenariat avec la protection civile

> Enfin, des soirées tout aussi mixées seront programmées ! L’épreuve du blind-test, l’épreuve vendredi tout est permis, l’épreuve du loup garou et plein d’autres veillées au choix seront au rendez- vous !

