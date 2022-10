6 jours 6 trouilles Centre Odcvl La Fermeraie Luttenbach-près-Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

6 jours 6 trouilles
23 – 29 octobre
Centre Odcvl La Fermeraie
Luttenbach-près-Munster

500€ la semaine, hors transport

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Centre Odcvl La Fermeraie luttenbach pres munster Luttenbach-près-Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est C’est le mois des affreux, des sorcières aux dents noircies qui ont trop mangé de sucreries, des vampires sanguinaires, des chauves-souris et des fantômes cachés sous les lits !! Pourtant c’est aussi l’un des moments préférés des enfants, c’est Halloween ! Atelier décoration : citrouilles, toiles d’araignées, chauve-souris, fantômes… Enquête policière « l’enlèvement de la cousine de Grabouilla» Balade à poney ou cheval dans la forêt hantée, Grands jeux « Comment devient-on un vrai sorcier ? », « A la recherche de la baguette magique » (jeu de piste) Grande kermesse de l’horreur Ateliers costumes et déguisements : sorcières, vampires, fées, fantômes Atelier cuisine Grand bal du vampire Soirée contes chair de poule Grande soirée magie La traditionnelle soirée « tartes flambées » > Chaque jour un temps en groupe sera organisé autour de l’écriture de carte postale, faire le bilan de la journée et que chaque enfant puisse donné son ressenti de la journée.

