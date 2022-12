Sur les pas de Robin des Bois Centre Odcvl La Fermeraie Luttenbach-près-Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sur les pas de Robin des Bois 25 – 29 juillet Centre Odcvl La Fermeraie, Luttenbach-près-Munster.

500€ la semaine, hors transport

Dans le cadre de l'opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Sur les pas de Robin des Bois En quête d'aventures ? Viens découvrir la véritable histoire de Robin des Bois dans la forêt de Luttenbach. Entre cabanes, balade à poney,

tu vivras comme lui au temps du Moyen-Âge, avec entre autres un grand banquet médiéval en l’honneur du mariage de Robin et Marianne. > Initiation au tir à l’arc dans le parc

> Aux écuries du roi : soins des poneys et chevaux, 2 séances d’équitation

> Soins des animaux de la mini-ferme

> Construction de cabanes en forêt et d’un mini-jardin

> Grands jeux thématiques à la découverte des aventures de Robin des Bois

> Grand banquet médiéval costumé en l’honneur du mariage de Robin et Marianne

> 1 sortie à la Piscine de Munster

2022-07-25T10:00:00+02:00

2022-07-29T17:00:00+02:00

