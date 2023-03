« Revirar » (=traduire) par Serge Carles Centre Occitan Rochegude, 18 mars 2023, Albi.

« Revirar » (=traduire) par Serge Carles Samedi 18 mars, 17h00 Centre Occitan Rochegude

Pourquoi traduire en occitan ? Quelles œuvres traduire ? Pour quel public ? Quelles difficultés ? Serge Carles, traducteur d’exception, échangera sur son expérience de traducteur le samedi 18 mars a 17h au Centre Occitan Rochegude (28 rue Rochegude – Albi).

Porteur d’une riche expérience d’instituteur et de conseiller pédagogique d’occitan, traducteur de nombreux manuels pour l’enseignement en occitan dans l’Éducation Nationale et de livres jeunesse, Serge Carles a entrepris un travail de traduction littéraire : Una cadena de voses (A Chain of Voices d’André Brink), La vida de Lazarillo de Tormes, Divendres o la vida salvatja (Vendredi ou la vie sauvage, Michel Tournier), Los sants innocents (Los santos inocentes, Miguel Delibes).

Il nous parlera également de sa dernière publication, Istòria d’un sauvatjòt – Je suis cet enfant, récit autobiographique, en Aveyron au milieu du 20e siècle, conté à hauteur d’enfant : des souvenirs de la vie quotidienne, de la maison familiale, des voisins, du monde de l’école, des joies et des peines, des premiers drames, le tout entre deux langues, l’occitan (le « patois ») et le français.

Centre Occitan Rochegude 28 rue Rochegude 81000 Albi 81000 Rochegude Tarn Occitanie 0563462143 http://centre-occitan-rochegude.org https://www.facebook.com/CentreOccitanRochegude/ Le Centre Occitan Rochegude est le local du Centre Culturel Occitan de l’Albigeois, situé au 28 rue Rochegude à Albi, dans l’aile droite de l’Hôtel Rochegude. C’est à la fois une librairie occitane, une bibliothèque, un centre de ressources et un lieu d’accueil et de partage autour de la langue et de la culture occitanes. Des ateliers et des événements divers se tiennent très régulièrement au COR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T17:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:30:00+01:00

2023-03-18T17:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:30:00+01:00

traduire traduction

CCOA