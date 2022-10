Lo COR fa son cinemà Centre Occitan Rochegude, 1 mars 2023, Albi.

Lo COR fa son cinemà Mercredi 1 mars 2023, 15h30 Centre Occitan Rochegude

Centre Occitan Rochegude 28 rue Rochegude 81000 Rochegude Albi 81000 Tarn Occitanie

0563462143 http://centre-occitan-rochegude.org https://www.facebook.com/CentreOccitanRochegude/ Le Centre Occitan Rochegude est le local du Centre Culturel Occitan de l’Albigeois, situé au 28 rue Rochegude à Albi, dans l’aile droite de l’Hôtel Rochegude. C’est à la fois une librairie occitane, une bibliothèque, un centre de ressources et un lieu d’accueil et de partage autour de la langue et de la culture occitanes. Des ateliers et des événements divers se tiennent très régulièrement au COR.

Le Centre Cultural Occitan de l’Albigés vous propose une activité pour découvrir le patrimoine audiovisuel et cinématographique occitan.

A partir d’un thème choisi, nous partirons à la rencontre des différents médias qui proposent du contenu audiovisuel en ligne, en langue occitane. L’occasion d’entendre et de visionner à la fois la langue et la culture occitane, actuelle et passée, et vous donner l’envie de rentrer au coeur du cinéma occitan. L’activité est interactive : n’hésitez pas à échanger, à proposer des thématiques et des proposition de visionage pour les séances qui suivent !



