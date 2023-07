Concert de l’Orchestre Populaire des Pradettes suivi d’un bal animé par les enseignants du COMDT Centre occitan des musiques et danses traditionnelles Toulouse, 17 septembre 2023, Toulouse.

Concert de l’Orchestre Populaire des Pradettes suivi d’un bal animé par les enseignants du COMDT Dimanche 17 septembre, 15h00 Centre occitan des musiques et danses traditionnelles Gratuit. Entrée libre.

Au COMDT, une après-midi festive vous attend !

À 15h, sur le parvis, venez assister au travail de l’Orchestre Populaire des Pradettes, un ensemble composé d’une dizaine de chanteurs et de musiciens. Ils vous feront découvrir leur répertoire varié dans une ambiance conviviale.

À 16h, préparez-vous à danser lors d’un bal occitan animé par les enseignants du COMDT. Laissez-vous emporter par les rythmes entraînants et les mélodies traditionnelles pour une expérience de danse mémorable. C’est l’occasion parfaite de se laisser séduire par les danses occitanes et de vivre l’authenticité de cette culture.

Centre occitan des musiques et danses traditionnelles 5 rue du pont de Tounis, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 51 28 38 http://www.comdt.org Le Centre occitan des musiques et danses traditionnelles est un centre de ressources dédié à la culture occitane de tradition orale, spécifiquement dans les domaines de la musique et de la danse. Sa mission principale consiste à préserver, promouvoir et transmettre ce patrimoine à travers des activités d’enseignement, de diffusion, d’éducation artistique et culturelle, de lutherie et de documentation.

En tant que pôle régional, le COMDT soutient et structure des projets en Midi-Pyrénées. En s’appuyant sur ses missions fondamentales, il encourage les échanges et les collaborations avec d’autres traditions musicales ainsi qu’avec la musique ancienne. Métro Carmes ou Esquirol. Vélo station : n°26 Dalbade / De Gorsse. Arrêt de bus Quai de Tounis (ligne 38). Tramway Palais de justice.

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Les Belles Fanes