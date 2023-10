Concert de Lutz en camin Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Concert de Lutz en camin Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) Toulouse, 18 novembre 2023, Toulouse. Concert de Lutz en camin Samedi 18 novembre, 20h30 Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) 5€, 10€, 15€ De l’amor cortés deus trobadors à l’expression surréaliste de Bernat Manciet, du sonnet d’André Dupré à la voix de la jeune génération (Maëlle Dupon, Aurélia Lassaque, Silvan Chabaud), un panorama subjectif et musical de la langue occitane. Compositions originales où s’apprivoisent et se mêlent sonorités traditionnelles gasconnes, musique électronique et expérimentations vocales. Joan-Francés Tisnèr, voix, tamborin, machines

Jordan Tisnèr, voix, tamborin, percussions

Jakez Aymonino, voix, guitares, machines

Sanz Grosclaude, mise en espace sonore

Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT)
5 Rue du Pont de Tounis, 31000 Toulouse, France

Le COMDT est un centre de ressources régional consacré à la culture occitane de tradition orale dans les domaines de la musique et de la danse.

Métro : ligne A – station Esquirol , ligne B – station Carmes

