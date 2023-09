Nadine Rossello – In Assollo Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) Toulouse, 14 octobre 2023, Toulouse.

Nadine Rossello – In Assollo Samedi 14 octobre, 20h30 Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) Sur réservation – Information sur les tarifs : https://www.comdt.org/evenement/nadine-rossello/

À partir des spectacles L’Émigrante, Vagabonde et Ribella, créations musicales autour de textes et poèmes de femmes méditerranéennes chantés dans leurs langues d’origines, Nadine Rossello a imaginé un retour à l’essence de ces chants dans une proposition de femme seule en scène, comme une réinterprétation plus libre des premiers opus avec comme seuls partenaires une guitare, un accordéon et un boîtier à effets.

Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) 5 Rue du Pont de Tounis, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 51 28 38 https://www.comdt.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 0534512838 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@comdt.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.comdt.org/evenement/nadine-rossello/ »}] Le COMDT est un centre de ressources régional consacré à la culture occitane de tradition orale dans les domaines de la musique et de la danse. Métro : ligne A – station Esquirol , ligne B – station Carmes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T21:30:00+02:00

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T21:30:00+02:00

DR