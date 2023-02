Aèdes Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Aèdes Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT), 14 avril 2023, Toulouse. Aèdes Vendredi 14 avril, 20h30 Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT)

15€/10€/5€/gratuit (pour les mois de 12 ans)

Duo de chant acoustique de Lutxi Achiary et Thomas Baudoin Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) 5 Rue du Pont de Tounis, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Esquirol , ligne B – station Carmes

05 34 51 28 38 https://www.comdt.org/ Le COMDT est un centre de ressources régional consacré à la culture occitane de tradition orale dans les domaines de la musique et de la danse. Duo de chant acoustique intimiste formé par Lutxi Achiary et Thomas Baudoin, Aèdes s’accompagne d’un instrumentarium peu commun, à la fois léger et minimaliste : deux shruti box indiennes, deux tambourins à cordes du Béarn, dont les sonorités sont proches du timbre des chanteurs. Une femme et un homme, côte à côte, donnent à entendre des chants à l’unisson, des chants en polyphonies, issus du répertoire oral gascon.

Chansons d’amour, épopées lancinantes ou chagrin brutal, entre fraîches litanies et lamentations lumineuses, on entend dans les chants d’Aèdes les résonnances pyrénéennes des voix de Lutxi Achiary et Thomas Baudoin qui jouent et s’entremêlent sur le “camin sobiran“, le chemin des crêtes, sur un fil dans un subtil équilibre poétique. Lutxi Achiary & Thomas Baudoin, voix, tambourins à cordes, shruti box, pieds & grelots, etc.

