Duo Montanaro / Cavez Samedi 11 mars, 20h30 Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT)

15€/10€/5€/gratuit (pour les mois de 12 ans)

Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) 5 Rue du Pont de Tounis, 31000 Toulouse, France

05 34 51 28 38 https://www.comdt.org/ Le COMDT est un centre de ressources régional consacré à la culture occitane de tradition orale dans les domaines de la musique et de la danse. Un accordéon et un violon. Un voyage entre des vents du Nord et des sons de l’Est. Une émotion parfois improvisée, parfois libre, douce ou tendue… une musique sans frontières, sans nom… libre. Sophie Cavez et Baltazar Montanaro forment un duo de musiciens connu et apprécié pour sa musicalité. Ensemble, ils sont plus expressifs encore et évoluent avec un respect, une complicité et un naturel déconcertants. Ce duo accordéon diatonique-violon nous propose un véritable voyage en toute complicité. Baltazar Montanaro, violon, violon baryton ; Sophie Cavez, accordéon diatonique

