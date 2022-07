L’atelier de facture instrumentale du COMDT vous ouvre ses portes ! Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles (COMDT) Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

L’atelier de facture instrumentale du COMDT vous ouvre ses portes ! Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles (COMDT), 18 septembre 2022, Toulouse. L’atelier de facture instrumentale du COMDT vous ouvre ses portes ! Dimanche 18 septembre, 10h00, 14h00 Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles (COMDT)

Gratuit.

Venez découvrir les étapes de fabrication d’un hautbois et d’une cornemuse traditionnelle. handicap moteur mi Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles (COMDT) 5 rue du pont de Tounis, 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro Carmes ou Esquirol. Vélo station : n°26 Dalbade / De Gorsse. Arrêt de bus Quai de Tounis (ligne 38). Tramway Palais de justice.

05 34 51 28 38 http://www.comdt.org Le Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles Toulouse Midi-Pyrénées est un centre de ressources consacré à la culture occitane de tradition orale, dans les domaines de la musique et de la danse. Il a pour mission la sauvegarde, la valorisation et la transmission de ce patrimoine à travers l’enseignement, la diffusion, l’éducation artistique et culturelle, la facture instrumentale et la documentation. Pôle régional, il accompagne et structure des projets en Midi-Pyrénées. A partir de ses missions fondamentales, le COMDT construit échanges et passerelles avec les musiques issues d’autres traditions et les musiques anciennes. Venez découvrir les étapes de fabrication d’un hautbois et d’une cornemuse traditionnelle. L’atelier de facture instrumentale ouvre ses portes au public le temps d’une journée. Profitez d’une visite commentée, et découvrez les étapes de fabrication d’un hautbois et d’une cornemuse traditionnelle, en compagnie de Pascal Petitprez, facteur d’instrument.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-18T10:00:00+02:00

2022-09-18T17:00:00+02:00 ©COMDT

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles (COMDT) Adresse 5 rue du pont de Tounis, 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Ville Toulouse Age maximum 99 lieuville Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles (COMDT) Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles (COMDT) Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

L’atelier de facture instrumentale du COMDT vous ouvre ses portes ! Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles (COMDT) 2022-09-18 was last modified: by L’atelier de facture instrumentale du COMDT vous ouvre ses portes ! Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles (COMDT) Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles (COMDT) 18 septembre 2022 Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne