Roubaix STAGE DE NATATION Centre Nautique Thalassa Roubaix, 24 octobre 2023, Roubaix. STAGE DE NATATION 24 octobre – 3 novembre Centre Nautique Thalassa 24€ Nos stages de natation‍ ‍♂️pour les vacances de Toussaint 2023 arrivent très vite, vous pouvez inscrire dès à présent votre enfant , attention place limité.

Contactez nous au ☎️ 03.20.24.22.17 ou au 06.61.90.89.28 Centre Nautique Thalassa 27 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 22 17 http://www.sivu-thalassa.fr/le-centre-nautique-thalassa/ https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a556db3b-69c3-4c9d-8fe6-29df266dfc1d [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.24.22.17 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.61.90.89.28 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T11:00:00+02:00 – 2023-10-24T11:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Centre Nautique Thalassa Adresse 27 rue de l'Epeule Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Age min 6 Age max 12

