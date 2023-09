Semaine Bleue 2023 Centre Nautique Thalassa Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Semaine Bleue 2023 Centre Nautique Thalassa Roubaix, 5 octobre 2023, Roubaix. Semaine Bleue 2023 Jeudi 5 octobre, 09h00 Centre Nautique Thalassa 3,80€ Semaine bleue ✌️Dans le cadre de la semaine bleue, le Centre Nautique Thalassa organise, ⭐le jeudi 5 octobre 2023 (de 9h à 12h)⭐, une séance exclusivement réservée aux personnes de plus de 50 ans. ❗Voici le programme :

✔️Séance d’aquagym

✔️Séance d’aquajogging

✔️Espace détente (sauna /hammam) Massage des pieds pour 20 personnes par tirage au sort. Tout ce programme pour seulement 3,80€ Sans plus tarder, contactez nous au 03.20.24.22.17 ou au 06.61.90.89.28 pour réserver votre place. Centre Nautique Thalassa 27 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 22 17 http://www.sivu-thalassa.fr/le-centre-nautique-thalassa/ https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a556db3b-69c3-4c9d-8fe6-29df266dfc1d [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.24.22.17 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T09:00:00+02:00 – 2023-10-05T12:00:00+02:00

Centre Nautique Thalassa 27 rue de l'Epeule Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 22 17 http://www.sivu-thalassa.fr/le-centre-nautique-thalassa/

