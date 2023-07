Les dessous du centre nautique Raymond-Boisdé Centre nautique Raymond-Boisdé Bourges, 17 septembre 2023, Bourges.

Un technicien du centre nautique Raymond Boisdé vous présentera les dessous de l’établissement : machineries, chaufferie…

Centre nautique Raymond-Boisdé Place Pierre-de-Coubertin, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 67 57 27 https://www.ville-bourges.fr/site/piscines Intérieur :

bassin couvert de 25 m x 12,50 m

bassin couvert d’initiation de 12,50 m x 7,50 m

Extérieur :

Grand bassin de 50 m x 20 m, profondeur 1,80 m

accès et mise à l’eau pour Personnes à Mobilité Réduite Bourges 4 €, extérieurs 5,10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T10:30:00+02:00

