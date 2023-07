ATELIER POTERIE Centre Nautique Préfailles, 18 juillet 2023, Préfailles.

Préfailles,Loire-Atlantique

Atelier poterie : Pauline vous initiera à la fabrication en argile d’oiseaux, coquillages, poissons… et aussi toutes les bêtes que vous voulez..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 16:30:00. .

Centre Nautique Pointe Saint-Gildas

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Pottery workshop: Pauline will teach you how to make clay birds, shells, fish… and all the animals you want.

Taller de cerámica: Pauline te enseñará a hacer de arcilla pájaros, conchas, peces… y todos los animales que quieras.

Töpferworkshop: Pauline führt dich in die Herstellung von Vögeln, Muscheln, Fischen… und auch allen anderen Tieren, die du willst, aus Ton ein.

Mise à jour le 2023-06-27 par eSPRIT Pays de la Loire