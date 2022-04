Centre nautique Manuréva Balaruc-les-Bains, 9 avril 2022, Balaruc-les-Bains.

Centre nautique Manuréva Balaruc-les-Bains

2022-04-09 – 2022-04-09

Balaruc-les-Bains Hérault Balaruc-les-Bains

Avec le Centre Nautique Manuréva il est désormais possible de s’essayer à des pratiques nautiques un peu originales comme une activité paddle/kayak. L’activité parfaite pour gainer le buste, les abdos, le dos et les jambes, muscler ses bras, se balader sur l’eau et bronzer en même temps.

centrenautiquemanureva@mairie-balaruc-les-bains.fr +33 4 67 48 55 63 http://www.ville-balaruc-les-bains.com/

