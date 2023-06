Saison estivale 2023 – Centre nautique Étienne Gagnaire Centre nautique Etienne-Gagnaire Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Saison estivale 2023 – Centre nautique Étienne Gagnaire
4 juillet – 3 septembre
Bonnet de bain obligatoire ; maillot de bain obligatoire ; tarif unique ; Horaires d'ouverture :

• Lundi : 09h – 14h

• Mardi : 09 – 14h ; 15h – 19h ; 20h – 22h

• Mercredi : 09h – 14h

• Jeudi : 09 – 14h ; 15h – 19h ; 20h – 22h

• Vendredi : 09 – 14h ; 15h – 19h

• Samedi : 09 – 14h ; 15h – 19h

• Dimanche : 09 – 14h ; 15h – 19h
Fermetures les jours fériés (14 juillet et 15 août).
Centre nautique Etienne-Gagnaire
59, avenue Marcel-Cerdan à Villeurbanne
Villeurbanne 69100
04 72 37 72 02

piscine baignade

