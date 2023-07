Stage de voile pour les 5 -7 ans Centre Nautique du Tréport Le Tréport, 7 août 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Initiation à la navigation à la voile pour enfant, stage de 5 séances de 2h00 en Optimist..

Lundi 2023-08-07 10:00:00 fin : 2023-08-11 12:00:00. .

Centre Nautique du Tréport Quai Albert Cauet

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Introduction to sailing for children, 5 sessions of 2h00 on an Optimist.

Iniciación a la vela para niños, curso de 5 sesiones de 2h00 en Optimist.

Einführung in das Segeln für Kinder, Kurs mit 5 Sitzungen à 2 Stunden auf einem Optimisten.

Mise à jour le 2023-07-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche