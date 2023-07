Enfant – Découverte de la voile – Premiers Bords Centre Nautique du Tréport Le Tréport, 20 juillet 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Mini stage découverte de la navigation à la voile – dès 5 ans – 2 séances d’1h30.

Jeudi 2023-07-20 09:30:00 fin : 2023-07-21 11:00:00. .

Centre Nautique du Tréport Quai Albert Cauet

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Mini sailing discovery course – from 5 years old – 2 sessions of 1h30

Mini curso para descubrir la vela – a partir de 5 años – 2 sesiones de 1h30

Mini-Kurs Entdeckung des Segelns – ab 5 Jahren – 2 Sitzungen à 1,5 Std

