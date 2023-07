Stage de Voile pour les ados – adultes – A partir de 13 ans Centre Nautique du Tréport Le Tréport, 17 juillet 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Apprentissage de la navigation à la voile ados – adultes (à partir de 13 ans ).

Lundi 2023-07-17 09:00:00 fin : 2023-07-21 12:00:00. .

Centre Nautique du Tréport Quai Albert Cauet

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Sailing lessons for teenagers and adults (from age 13)

Clases de vela para adolescentes y adultos (a partir de 13 años)

Segeln lernen Jugendliche – Erwachsene (ab 13 Jahren )

Mise à jour le 2023-07-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche