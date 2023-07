Les Mini-explorateurs Centre Nautique du Tréport Le Tréport, 13 juillet 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Au programme : chasse aux trésors, sports et jeux collectifs, parcours de motricité à thème, pilotage de cerfs-volants et ateliers créatifs..

2023-07-13 10:00:00 fin : 2023-07-13 11:30:00. .

Centre Nautique du Tréport Quai Albert Cauet

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



The program includes treasure hunts, team sports and games, themed motor courses, kite flying and creative workshops.

En el programa: búsquedas del tesoro, juegos y deportes de equipo, cursos temáticos de motricidad, vuelo de cometas y talleres creativos.

Auf dem Programm stehen Schatzsuche, Mannschaftssport und -spiele, themenbezogene Motorikparcours, Drachensteigenlassen und kreative Workshops.

Mise à jour le 2023-07-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche